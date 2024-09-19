Ceyhan'da Feci Kaza: 4 Ölü

3.Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 16 Eylül günü saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı Akataş Kömür Ocakları işçi servisi minibüsü ile Mehmet Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılardan Mehmet Çetin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis aracının tıra çarptığı anlar yer aldı. - ADANA