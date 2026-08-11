Ceyhan'da Otoyolda Yangın: 1 Ölü
Adana Ceyhan'da arızalanan tıra çarpan kamyonda yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG otoyolunda yolda arızalanan tıra kamyonun çarpması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde meydana geldi. Otoyolda arızalanarak duran tıra seyir halindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti.
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