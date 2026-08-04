Ceyhan'daki Cinayet Soruşturması Aydınlatıldı - Son Dakika
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Ceyhan'daki Cinayet Soruşturması Aydınlatıldı

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Eyüp Özbadem'in cinayetinde 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında ateşli silahla öldürülen Eyüp Özbadem cinayeti, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında aydınlatıldı. Yeniden değerlendirilen deliller ve teknik incelemeler sonucu cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2022 yılında Sarısakal Mahallesi'nde meydana gelen Eyüp Özbadem cinayeti dosyasını yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, bilgi sahibi ifadeleri ve kriminal raporlar yeniden değerlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda S.B., B.G., O.K., H.A. ve M.A. isimli şüphelilerin cinayeti işlediklerine yönelik kuvvetli delillere ulaşıldı. Ayrıca M.Ö. ile U.Ö.'nün olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını sildikleri tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen planlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 şüpheli de ifadelerinin alınması için Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Ceyhan, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'daki Cinayet Soruşturması Aydınlatıldı - Son Dakika

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