Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Adamı 7 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
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Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Adamı 7 Gün Sonra Bulundu

Ceyhan Nehri\'nde Kaybolan Adamı 7 Gün Sonra Bulundu
04.06.2026 15:33
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Kahramanmaraş'ta kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ın cansız bedeni arama çalışmalarıyla bulundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ceyhan Nehri'ne düştükten sonra kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ın cansız bedenine 7 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde 28 Mayıs tarihinde akrabalarıyla birlikte balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen Sekman Aktaş için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye su altı arama ekipleri ve Adıyaman'dan gelen dalgıç ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. 2 bot, 1 dron, 9 araç ve 29 personelin görev aldığı çalışmaların 7'nci gününde, Aktaş'ın cansız bedenine nehir içerisinde ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazenin, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılacağı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güvenlik, Ceyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Adamı 7 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

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