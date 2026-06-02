Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Balıkçı 6. Günde Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Balıkçı 6. Günde Aranıyor

Ceyhan Nehri\'nde Kaybolan Balıkçı 6. Günde Aranıyor
02.06.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş için arama çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde 28 Mayıs tarihinde akrabalarıyla birlikte balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş (62) için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede Kahramanmaraş AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye su altı arama ekipleri ile Adıyaman'dan gelen dalgıç ekipleri koordineli şekilde görev yapıyor. Arama çalışmalarında 2 bot, 1 dron ve 9 araç kullanılırken, 15 su altı dalgıç personeli, 5 su üstü arama personeli, 6 asayiş ekibi ve 3 sağlık personeli olmak üzere toplam 29 personel sahada görev yapıyor.

Ekiplerin Ceyhan Nehri ve çevresindeki tarama faaliyetlerini sürdürdüğü, Sekman Aktaş'a henüz ulaşılamadığı ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Ceyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Balıkçı 6. Günde Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:38:46. #7.12#
SON DAKİKA: Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Balıkçı 6. Günde Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.