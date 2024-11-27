Ceylanpınar'da Otomobil Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Ceylanpınar'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Ceylanpınar\'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

27.11.2024 12:08
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesindeki Sanayi Sitesi bölgesinde yaşandı. B.Ç.'nin kullandığı 41 R8328 plakalı otomobil, N.B.'nin kullandığı 34 ADJ 970 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ceylanpınar'da Otomobil Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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