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Cezaevi firarisi gizlendiği çalıların arasında yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, gizlendiği çalıların arasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde "silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs G.C., kaçmaya çalıştığı esnada saklandığı çalıların arasında ekipler tarafından yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.