Cezaevinden İzine Çıkan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cezaevinden İzine Çıkan Hırsızlar Yakalandı

Geniş Video İzle

İzne çıkan hırsızlar Bursa'da 2 araç çalıp kaçarken yakalandı. Hırsızlık anları kamera ile kaydedildi.

24.12.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırsızlıktan girdiği cezaevinden izne çıktı, tekrar hırsızlık yaptı: O anlar kamerada

2 şüpheli çaldığı araçla alem yapmaya giderken yakalandı

BURSA - Bursa'da cezaevine hırsızlık suçundan giren 2 şüpheli, izne çıktıklarında yine ilk iş olarak hırsızlık yaptı. 2 araç çalıp kayıplara karışan şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları alem yapmaya giderken yakaladı.

Bursa'da 19 suç kaydı bulunan İ.M. ile 13 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan H.B. girdiği cezaevinden izne çıktı. Cezaevinde akıllanmayan iki arkadaş yine rahat durmadı. 2 şüpheli, Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçesinden ATV, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinden ise Tofaş marka otomobil çalıp kayıplara karıştı. Mağdur araç sahipleri ise hemen 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, İ.M. ve arkadaşı H.B.'yi güvenlik kameralarından tespit etti. 2 şüphelinin izinli çıktığını tespit eden ekipler, bir operasyon daha yaptı. 2 şüpheli Bursa'dan çıkmak üzereyken yakalanırken, emniyette ifadesi alınan iki arkadaşım alem yapmaya gittiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameraya anbean yansıdı.

Cezaevinden İzine Çıkan Hırsızlar Yakalandı
Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevinden İzine Çıkan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti İhracı istenen teğmenlerin savunma yapacağı tarih netleşti
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Cezaevinden İzine Çıkan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.