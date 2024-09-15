Cezalı Sürücü İntihar Girişiminde Bulundu

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Ceza yiyen sürücü kendini ve aracını yakmaya çalıştı

ADANA - Adana'da eksik evrakı olduğu için trafik polisinin cezai işlem uyguladığı servis aracı sürücüsü aracını ve kendini yakmaya çalışıp polise direndi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri servis aracını durdurdu. Polis, servis aracı sürücüsü Muhammed Palaz'dan evrakları isteyip incelediğinde eksik olduğunu fark edip cezai işlem uyguladı. Bu duruma sinirlenen Palaz, aracını ve kendini ateşe verdi. Polisler, şahsın zarar görmemesi için hemen müdahale etti. Ekipler, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Sürücü gözaltına alındı.