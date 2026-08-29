Cezayir'deki Orman Yangınları 73 Can Aldı - Son Dakika
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Cezayir'deki Orman Yangınları 73 Can Aldı

Cezayir\'deki Orman Yangınları 73 Can Aldı
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Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 73'e yükselirken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 73'e yükseldiği açıklandı.

Cezayir'de farklı bölgelerde etkili olan orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. İtfaiye ve arama-kurtarma ekipleri ülke genelinde çıkan yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer can kaybının 73'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Jijel bölgesinde etkili olan alevlerin bazı yerleşim yerlerini kullanılamaz hale getirdiği, geniş ormanlık alanlar ile tarım arazilerinin de küle döndüğü belirtildi. Yetkililer, ülke genelinde 174 yangın çıktığını, bunlardan 110'unun söndürüldüğünü, 64 yangına yönelik müdahalelerin ise sürdüğünü açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre bir görgü tanığı, Jijel'in Beni Habibi bölgesinin yüksek kesimlerinde tek bir aileden 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kurbanların cenazelerinin ağır yanıklar nedeniyle tanınmayacak halde bulunduğu aktarıldı. Bölge sakinlerinin hızla yayılan alevler karşısında yeterli zaman bulamadığı öne sürüldü. Bazı kişilerin evlerini terk etmeye veya çiftlik hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği iddia edildi.

Yangınlara müdahale ve arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin henüz kendilerinden haber alınamayan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, devam eden çalışmalar nedeniyle can kaybının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün Jijel'de yangınlarda hayatını kaybeden 39 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb'in de yüzlerce Cezayirliyle birlikte törene katıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Uluslararası, Acil Durum, 3. Sayfa, Cezayir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezayir'deki Orman Yangınları 73 Can Aldı - Son Dakika

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