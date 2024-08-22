Chicago'da Demokrat Parti Ulusal Kongresi Filistin Destekçileri Tarafından Protesto Edildi

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Chicago'da devam eden Demokrat Parti Ulusal Kongresi binlerce Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.

Pazartesi gününün ardından ikinci kez organize olan gruplar polis kontrolü altında kurultayın yapıldığı United Center yakınlarında yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ağır eleştiri içeren sloganlar atan grup yürüyüşün başladığı parkta olaysız şekilde dağıldı. Yürüyüş esnasında bir grubun metro istasyonunun olduğu bir üst geçide Filistin bayrağı asmak istemesi üzerine üç kişi polis tarafından engellendi ve gözaltına alındı. Kalabalık grup bu kişilerin serbest bırakılması yönünde sloganlar attıktan sonra polis göstericileri serbest bıraktı.

Gerçekleşen Demokrat Parti Ulusal Kongresi kapsamında New York polis departmanı ve Washington polis departmanından takviye polis ekiplerin geldiği görüldü. - CHICAGO