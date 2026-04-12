Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de İZBETON soruşturmasında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.04.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve 8 şüpheli, adliyeye sevk edilerek sorgulanmak üzere işlemlere başlandı. Soruşturma kapsamında zimmet, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları ile bağlantılı belgeler inceleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat temin edildiği iddiaları incelendi. Zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda incelenen dosyada, şüphelilerin bağlantıları detaylı şekilde araştırıldı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüphelinin, kooperatifte görev yaptıkları dönemdeki işlemleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, ihale sürecinde alınan tekliflerden birinin Fırat Erkol'a ait şirketten alındığı ve bu durumun serbest rekabeti engellediği belirtildi.

Kasadaki açıklanamayan farklar tespit edildi

Mali bilirkişi raporuna göre, kooperatifin mali kayıtlarında 2022 ile 2024 yılları arasında milyonlarca liralık açıklanamayan farklar ortaya çıkarıldı. Raporda ayrıca, 31 Aralık 2023 tarihinde kasa hesabından yapılan ve belgeye dayandırılamayan nakit çıkışından da o dönem görev yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüphelinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Tutuklu eski başkanlar da dosyada

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde başlatılan bir başka zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın bu soruşturmada da şüpheli olarak yer aldığı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:30
11:28
11:17
10:54
10:17
09:39
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:13:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.