CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek\'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Giresun'da CHP İl Başkanı ve aynı zamanda genel cerrahi uzmanı olan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek, bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Şenyürek'in saldırıya uğradığı olay sonrası şikayetçi olması üzerine, saldırıyı gerçekleştiren A.A.K. polis tarafından gözaltına alındı.

11.11.2024 22:24
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Giresun'da CHP İl Başkanı doktora saldıran bir hasta yakını polis tarafından gözaltına alındı. Merkez ilçede çocuğunu sünnet ettiren bir baba henüz bilinmeyen bir nedenle genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartışma yaşadı. Tartışma sonucunda Baba A.A.K.'nin hakaretleri fiziksel saldırıya dönüştü. Saldırıya uğrayan Dr. Şenyürek durumdan polis ekiplerini haberdar etti.

DOKTOR CHP İL BAŞKANI ÇIKTI

Saldırıya uğrayan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'in CHP Giresun İl Başkanı ortaya çıktı. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ GELDİ

Konu hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özel, açıklamasında, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Giresun'da CHP'li başkana saldırı
Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Giresun, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Batu Gun:
    Ekepeliler sasirtmiyor 3 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Kimbilir ne halt karıştırdıda dayak yedi cehalet partili 0 2 Yanıtla
  • fatih uçar:
    ve doktor heee 1 0 Yanıtla
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