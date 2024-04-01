CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz\'ın Cenazesi Tavas\'ta Defnedildi

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Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi düşüp hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Tavas Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı. Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan partililerden 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan başına darbe alan ve hayati tehlikesi bulunan 60 yaşındaki CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, Tavas Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Palaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatı kaybetti.

Hayatını kaybeden CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın Adli Tıp morgundan alınan cenazesi, ailesi tarafından Tavas'a getirildi. Palaz için ikindi namazını müteakip Tavas merkez Mestanağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanlığına seçilen Ali Rıza Ertemur, Tavas Belediye Başkanlığına seçilen Kadir Tatık, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, partililer ve ailenin yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden Mehmet Palaz'ın Türk ve CHP bayraklarıyla örtülen cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Orta Mahalle'de bulunan Tavas Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Palaz'ın cenazesine çelenk göndererek aileye başsağlığı diledi. - DENİZLİ