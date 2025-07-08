CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adalet Sarayı\'nda İfade Verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye destek için ve CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çelik, adliyeye girişinden önce bir kafede görüntülendi. - İSTANBUL