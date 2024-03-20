Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde paraların toplandığı ofiste üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu çantanın getirildiği görülüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.
Yeni görüntüler ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu bir çantanı getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in teslim aldığı görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İBB Spor Kulübü'ne ait para dolu çanta görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Meteorolojinin hava tahminlerine göre; Erzurum'da hafta sonuna kadar aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu hava olacak. Bölgede buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Çığ tehlikesine karşı yetkililer ve vatandaşlar dikkatli olmalı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması çalışmaları kapsamında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, aynı mahallede yapılan bir operasyonda da uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybeden baba Özer Aci, kazanın sorumlusu olduğu iddia edilen ve ABD'ye kaçan T.C.'nin babası Bülent Cihantimur ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Aci, Cihantimur'a çocuğunu ve eski eşini adalete teslim etmesini söylediğini belirtti. Ayrıca, kan parası iddialarına yanıt veren Aci, oğlunun yerini hiçbir maddi değerin dolduramayacağını ifade etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Tarsus ilçesindeki şahısların kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda suçta kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir sürücünün lastiğini keserek onu oyalayan ve araçtan 270 bin lira çalan 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildikten sonra tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak zanlıları tespit etti ve yakaladı. Çalınan paranın bir kısmı da şüphelilerin evinde ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adana'da yaşanan olayda, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştığı kadını yumrukladığı iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş., gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sırada çocuğunun da araçta olduğu belirtilen kadın, R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. R.Ş., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta Üzülmez Tünellerinde seyir halindeki bir kamyonun açık kalan damperi, tünel içerisindeki sistemlere zarar verdi. Tünel trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlayarak güzergahın yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli B.E'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 610 gram kubar esrar ele geçirilerek şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir şahısın valizinde şampuan kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.
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