CHP İstanbul İl Delegesi tutuksuz sanık Aydın Karaarslan: "40 yıldır CHP'liyim, hiç tanımadığım Tolgahan Erdoğan hakkımda iddialarda bulundu"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında başka davalar kapsamında tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile tutuksuz CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. CHP İstanbul İl Delegesi tutuksuz sanık Aydın Karaarslan savunmasında "40 yıldır CHP'liyim. Hiç tanımadığım Tolgahan Erdoğan hakkımda iddialarda bulundu" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırıldığı iddiasıyla 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' dosyası kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 'Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' dosyası kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile tutuksuz eski CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları salonunda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan CHP İstanbul İl Delegesi tutuksuz sanık Aydın Karaarslan hile iddiasını kabul etmeyerek "40 yıldır CHP'liyim. Hiç tanımadığım Tolgahan Erdoğan hakkımda iddialarda bulundu" dedi. Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ise savunmasında "Ben niye para vereyim? İl delegesi değilim, milletvekili değilim. Çocuğumun rızkını niye oraya vereyim? 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira niye vereyim? Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Hakimin, "Yani para teklif etmediniz, öyle mi?" sorusuna Çırak, "Hayır efendim" şeklinde cevap verdi. İl delegesi Tülay Yavuz da suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan hakim, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcılığa bir CD ile ihbar dilekçesi teslim edildiği, CD'nin CHP'nin Ekim 2023'te gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar içerdiğinin görülmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedilmişti. İhbar dilekçesinde, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve il delegesi olan iki kişinin konuşmalarında CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi adına delegelere para teklif edildiği iddialarının yer aldığı açıklanmıştı. CD içerisinde yer alan konuşma kayıtlarında, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesi konusunun konuşulduğu, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve 3 kişi için 750 bin TL istedikleri kaydedilmişti. İddianamede, sanıklar Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş'ün, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 'oylamaya hile karıştırılması' suçunu düzenleyen 112. maddesi kapsamında ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL