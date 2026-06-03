Özkan Yalım'dan ek ifade: "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim, 115 delege imzası topladım" - Son Dakika
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Özkan Yalım'dan ek ifade: "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim, 115 delege imzası topladım"

03.06.2026 12:45
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon TL verdiğini, 700 delegeyi aradığını ve 115 imzayı Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada ek ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Yaklaşık 700 delegeyi aradım", "115 imzayı Selin Sayek Böke'ye teslim ettim" ve " Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifadesini verdi. Yalım ifadesinde, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için aktif çalışma yürüttüğünü belirterek, "Yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir görüştüm ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak Özgür Özel'e oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştım" dedi.

Ankara Çankaya'daki seçim koordinasyon merkezinden çalıştığını söyleyen Yalım, "Kurultaydan kısa süre önce 115 delegeden 'CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum' yazılı imzaları topladım ve bunları Selin Sayek Böke'ye teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında taleplerde bulunduğunu iddia ederek, "Kahramanmaraş delegesi olduğunu öğrendiğim bir kişi, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde destek vereceğini söyledi" dedi. Söz konusu özgeçmişleri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettiğini belirtti.

Koordinasyon sürecine ilişkin de açıklama yapan Yalım, "Seçim koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli Ağbaba'ydı. İstanbul'dan sorumlu kişinin ise Suat Özçağdaş olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kurultay sürecinde para transferi iddiasına da değinen Yalım, "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim. Bu para kongre ve seçim çalışmalarının masrafları için talep edildi. Parayı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettim" dedi.

Yalım ayrıca, "Uşak'ın 6 delegesi vardı, il başkanı dışında 5 delege Özgür Özel'e oy verdi. Bu kişilerle ben görüştüm, ancak hiçbirine maddi vaat sunmadım" ifadelerini kullandı.

Kurultay günü salonda bulunduğunu belirten Yalım, "O gün iddia edilen delege pazarlıklarına şahit olmadım" dedi ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Yalım'ın avukatları ise, "Müvekkil kurultay sürecine ilişkin tüm bildiklerini samimi şekilde anlatmıştır. Dosyada suçlamaları destekleyen somut bir delil bulunmamaktadır. Takipsizlik kararı verilmesini talep ederiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Selin Sayek Böke, Uşak Belediyesi, Özkan Yalım, Özgür Özel, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özkan Yalım'dan ek ifade: 'Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim, 115 delege imzası topladım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özkan Yalım'dan ek ifade: "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim, 115 delege imzası topladım" - Son Dakika
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