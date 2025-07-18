Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP Kurultayı Davasında Görevsizlik Kararı - Son Dakika
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