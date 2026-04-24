CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz davasında duruşma 30 Nisan'a ertelendi
CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz davasında duruşma 30 Nisan'a ertelendi

24.04.2026 15:10  Güncelleme: 15:16
Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin davasının ikinci duruşması görülürken, mahkeme duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak katıldı. Dosyada yer alan 8 tanığın tamamı duruşmada yeniden dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi. Ayrıca savcılığa mütalaasını hazırlaması için süre verildi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan mağdur aile avukatı Sena Nur Sarıal, ikinci duruşmanın tamamlandığını belirterek "Dosyada bulunan 8 tanığın tamamı dinlendi. Bu aşamada duruşma 30 Nisan'a bırakıldı. Savcılığa mütalaada bulunması için süre verildi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri de devam ediyor" dedi.

Öte yandan cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un arkadaşları ve yakınları genç kızın fotoğrafı ile adliye dışında beklediği gözlendi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

