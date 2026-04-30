CHP\'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede\'nin taciz davasında karar

Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.