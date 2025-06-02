CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye Kamu Davası Açıldı

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye kamu davası

Başkan Ünlü, kamu görevlisine hakaretten yargılanacak

MUĞLA - Muğla Adliyesi önünde 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte aralarında CHP'li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişiye, kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından kamu davası açıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut, Muğla CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Nazım Şardoğan ile birlikte toplam 5 kişiye, 19 Mart tarihinde Muğla Adliyesi önünde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto olaylarında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldı.

Geçtiğimiz 19 Mart tarihinde yaşanan olayda Başkan Ünlü'nün polisin üstüne yürüyerek "Niye sıkıyorsun lan, ahlaksız adam. Belediye Başkanıyım ben" diyerek polis kalkanına elleriyle vurduğu görüntüler tepki çekmişti.

İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra, 19 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'de, Muğla Adliyesi'nin önünde meydana gelen yasadışı olaylara ilişkin olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından, Marmaris Belediyesi Özel Güvenlik Sorumlu Amiri Ahmet Cemay Kocahan hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, Marmaris Belediyesi Basın personeli Yağız Kalakoğlu hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, CHP Muğla Gençlik Kolları İl Başkanı Nazım Şardoğan hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama suçlarından kamu davası açıldığı öğrenildi.