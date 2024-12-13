CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

CHP\'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sanıkların duruşması 7 Ocak 2025'e ertelendi.

13.12.2024 11:59  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıktan sonra, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görülen ilk duruşma 7 Ocak'a ertelendi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 18 yaşından küçük R.K. ve taraf avukatları katıldı. Olayın yaşandığı gün olay yerinde bulunan ve şu an tutuklu bulunan diğer şüpheli E.Y. de SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Oturuma kapalı gerçekleştirilen duruşma sanıklar ve taraf avukatları dinlendi. Mahkeme heyeti duruşmayı 7 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Adliyeye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün burada toplanmamıza sebeplerden birisi, bu uyuşturucu müptelası çocuk erken yaşta olduğu için cezadan hafif kurtulacağını zannediyor. Ama biz adalete inanıyoruz. Ben buradan tekrardan savcılığa ve mahkeme başkanlığına sesleniyorum, bizler de siyasiler olarak tedirginiz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız evde tedirgin. Nerelere girip çıktığımız belli değil, sürekli vatandaşlarla iç içeyiz. İşlem yaptığımız, ceza kestiğimiz insanlar oluyor, böyle durumlarda biz de yanımızda bir polisle mi, güvenlikle mi dolaşacağız veya belimize tabanca takıp mı gezeceğiz. Özgür bir şekilde gezmek istiyoruz bu silahlanmaya dur diyoruz. Mustafa çok değerli birisiydi. Memleket için Süleymanpaşa için kalbi atan birisiydi. Ne kadar konuşsak da Mustafa'yı geri getiremeyeceğiz ama en azından ceza almalarını sağlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mustafa Can Ekiciler'in avukatı Ali Gümüş ise, "Bir adalet arayışı için hep beraber adliyemizdeydik, kıymetli kardeşimiz Mustafa Can Ekiciler, menfur bir hadisede hayatını kaybetmişti. Kasten adam öldürmeden yargılanan 2 kişinin duruşmasına avukat meslektaşlarımla beraber katıldık. Kutsal kitaplarda da modern hukuk metinlerinde de yaşam hakkı en temel insan hakkı. Buna yönelik yapılan bir eylemin hakkaniyetle cezalandırılması için mahkeme huzurundaydık meslektaşlarımızla birlikte. Duruşma 7 Ocak 2025 tarihine bırakıldı. Dosyada ki tüm deliller toplandı, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına müteakip 7 Ocak tarihinde adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Aile bireylerine Allah'tan rahmet diliyoruz, sabırlar diliyoruz. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Huzurdaki sanıkların biz pişmanlığını görmedik. Teşdiden cezalandırılmalarını arzu ediyoruz. Bu anlamda 7 Ocak'ta adaletin tecellisi için burada olacağız" dedi.

Olay

Olay, 18 Ağustos 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracına yakıt almak üzere istasyonda duran Ekiciler, aynı anda taksiyle gelen kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri tabanca ile Ekiciler'e ateş etti. Yüzünden vurulan Ekiciler, ağır yaralı olarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Süleymanpaşa, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
17:01 Leyla’nın ’Ferda’sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı
16:51 Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
16:43 Yıldız futbolcudan Manchester City’e olay gönderme Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme
16:21 AK Partili Hamza Dağ’dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın AK Partili Hamza Dağ'dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın
16:21 TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
16:15 ’Savcıyı ara’ deyip polislere tehdit yağdırdı 'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı
16:07 Okan Buruk, soğuktan konuşamadı Okan Buruk, soğuktan konuşamadı
15:57 Önder’in Kamboçya Senato Başkanı’na sözleri güldürdü Önder'in Kamboçya Senato Başkanı'na sözleri güldürdü
15:54 Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 12:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.