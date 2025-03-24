CHP'li Mehmet Tüm Bandırma'da yuhalandı, Selahattin Demirtaş açıklaması gerginliğe neden oldu - Son Dakika
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CHP'li Mehmet Tüm Bandırma'da yuhalandı, Selahattin Demirtaş açıklaması gerginliğe neden oldu

CHP\'li Mehmet Tüm Bandırma\'da yuhalandı, Selahattin Demirtaş açıklaması gerginliğe neden oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen protesto gösterilerinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

24.03.2025 13:34
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen protesto gösterilerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu PM Üyesi Mehmet Tüm, kürsüye çıkarak konuşma yapmak istedi. Ancak Tüm'ün, konuşmasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak kamuoyunda tartışmalara konu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a değinmesi, alanda bulunan vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Mehmet Tüm'ün, "Selahattin Demirtaş da yıllardır içeride" sözleri üzerine alanda toplanan kalabalık, yüksek sesle yuhalayarak Tüm'ü protesto etti. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tepki gösterirken, "Terör destekçilerine burada yer yok!", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez!" şeklinde sloganlar attı. Tüm, yoğun protestolar nedeniyle konuşmasına devam edemeden sahneden çekilmek zorunda kaldı.

O anlar, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, "CHP, HDP ile mesafe koymalı", "Bandırma halkı gereken cevabı verdi" yorumlarında bulundu.

Gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdirildi. Vatandaşlar, konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Selahattin Demirtaş, Yerel Haberler, Mehmet Tüm, Güvenlik, Bandırma, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Mehmet Tüm Bandırma'da yuhalandı, Selahattin Demirtaş açıklaması gerginliğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Mehmet Tüm Bandırma'da yuhalandı, Selahattin Demirtaş açıklaması gerginliğe neden oldu - Son Dakika
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