CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında 'tutuklama' talebi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfus ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Doruk Bulut hakkında tutuklama talebi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, geçtiğimiz günlerde evinde gözaltına alınmış, ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Öte yandan, şüpheli Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti. Doruk Bulut, savcılıkta ki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bulut'un hakimlik işlemleri devam ederken, başsavcılık tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL