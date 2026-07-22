CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında 'tutuklama' talebi - Son Dakika
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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında 'tutuklama' talebi

22.07.2026 14:08
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Silivri Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, suç örgütüne üye olmak ve malvarlığı aklama suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfus ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Doruk Bulut hakkında tutuklama talebi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, geçtiğimiz günlerde evinde gözaltına alınmış, ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Öte yandan, şüpheli Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti. Doruk Bulut, savcılıkta ki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bulut'un hakimlik işlemleri devam ederken, başsavcılık tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Silivri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında 'tutuklama' talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında 'tutuklama' talebi - Son Dakika
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