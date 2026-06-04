CHP kurultayı ve "rüşvet" iddiaları soruşturmasında dosya Ankara'ya gönderildi

CHP kurultayındaki iddialar kapsamında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkındaki dosya yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarında yapılan incelemeler ve şüpheli beyanları doğrultusunda bazı tespitler yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde "siyasi rüşvet" olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği ve bu taleplerin karşılandığı yönündeki iddialar hakkında; HTS kayıtları, baz istasyonu eşleşmeleri ve mesajlaşma tutanaklarının değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, iddiaların "fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte" olduğu ifade edilerek, Özgür Özel hakkında "rüşvet almak" suçlamasına ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen incelemede ise, delegelerin iradesinin etkilenmesine ve kurultaya hile karıştırıldığına yönelik iddialar ele alındı.

İddialar kapsamında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın organizasyon ve koordinasyon içinde yer aldığı, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın ise söz konusu eylemlere iştirak ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi. Bu çerçevede, ilgili milletvekilleri hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçlaması yönünden dosyanın ayrıldığı ve 4 Haziran tarihinde "yetkisizlik" kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği kaydedildi. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL