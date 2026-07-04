Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık sevk yazısına ulaşıldı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'yı 'nüfuz ticareti' suçundan 'tutuklama' talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısında, Ağbaba'nın tutuklu şüpheli Turgut Koç'tan banka hesabına 150 lira gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, 'nüfuz ticareti' suçundan savcılık ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, Ağbaba'nın savcılık sevk yazısı da ortaya çıktı.

Sevk yazısına ulaşıldı

Savcılığın sevk yazısında, tutuklu bulunan şüpheli Turgut Koç'un, 24 Nisan 2024 tarihinde Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesabına 150 bin lira gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Sevk yazısında ayrıca, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Gökhan Cumalı'nın, Veli Ağbaba ile Turgut Koç'un şoförlüğünü yaptığı, Cumalı'nın banka hesabına da Veli Ağbaba, Turgut Koç ve Ağbaba'nın Meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan tarafından para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Savcılık, Turgut Koç'un, Mercan'a farklı tarihlerde toplam 260 bin lira, Cumalı'ya ise çok sayıda para transferi gerçekleştirdiğini tespit etti.

WhatsApp yazışmaları ve para fotoğrafı dosyada

Sevk yazısında, Turgut Koç'un 29 Haziran 2026 tarihinde alınan ifadesinde Veli Ağbaba'nın kendisinden para istediğini öne sürdüğü, dijital materyallerinde Veli Ağbaba ile çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi. Gökhan Cumalı'nın cep telefonu incelemesinde ise Veli Ağbaba ile para içerikli WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği aktarıldı. İncelemelerde, 16 Ocak 2024 tarihli "Para nerede?" mesajı ile 4 Mart 2024 tarihli yazışmalarda kargo poşeti içerisinde bulunduğu değerlendirilen 100 bin dolara ilişkin fotoğraf ve mesajların dosyada delil olarak yer aldığı ifade edildi.

"Belediye ihaleleri karşılığında menfaat" iddiası

Sevk yazısında, dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde Turgut Koç'un, Veli Ağbaba aracılığıyla belediyelerden maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde ihale ve alım-satım işleri aldığı, başkalarının bu işleri almasına aracılık ettiği, Gökhan Cumalı ile şirket kurarak belediyelerden ihale aldığı yönünde tespitlere yer verildi. Ayrıca Turgut Koç'un usulsüz elde ettiği maddi menfaatin bir bölümünü Veli Ağbaba'nın özel kalem müdürüne, akrabalarına ve şoförüne gönderdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

"Akrabalık bağı bulunmuyor"

Sevk yazısında, Turgut Koç ile Ahmet Can Ağbaba arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığına dikkat çekilerek, Ahmet Can Ağbaba'nın nüfuz ticaretine aracılık etmek suretiyle 150 bin TL maddi menfaat temin ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu ifade edildi. Savcılık, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve cezanın üst sınırı dikkate alınarak Ahmet Can Ağbaba'nın "nüfuz ticareti" suçundan tutuklanmasını talep etti. - İSTANBUL