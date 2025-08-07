CHP Lideri'ne Saldırı: Sanığın Tutukluluk Haline Devam - Son Dakika
CHP Lideri'ne Saldırı: Sanığın Tutukluluk Haline Devam

07.08.2025 12:40
Özgür Özel'e darp eden Selçuk Tengioğlu'nun yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Tengioğlu savunmasında, "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum" dedi. Hakim ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu'nun 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum. Ben sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı ailesinden de özür diliyorum" dedi.

Sanık avukatı ise "Müvekkilim suçu inkar etmemiştir. Pişmanlığını dile getirmiştir. Orantılılık ilkesi dikkate alınarak karar verilmesini talep ederiz. Müvekkilim olayı tasarlamamıştır, öncelikle beraatine mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederek "Müvekkilimin mahkeme huzurunda beyanının alınmasının dosyaya katkı sağlayamayacağı, sanığın ikrarı ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak bir önceki celse müvekkilimin beyanının alınmasına ilişkin ara karardan dönülmesini talep ederiz. Ayrıca sanığın adli sicil kaydı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma ihtimali, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Eylül tarihine erteledi. - İSTANBUL

