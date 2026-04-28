CHP'lilerin hedef aldığı Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'lilerin hedef aldığı Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma

28.04.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, CHP'lilerin sosyal medya üzerinden hedef aldığı Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açtı.

İçişleri Bakanlığı, CHP'lilerin sosyal medya üzerinden hedef aldığı Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında belediye basın görevlisinin Kaymakamlık tarafından tören alınana alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül, "Bismillahirrahmanirrahim" diye başlayan bir mesaj yayınlayarak, "Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemiştim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir, uzaylılar mı" diye tepki göstermişti.

Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin linç girişiminde bulunduğu Kaymakam Eligül'ün paylaşımına Ankara Valiliği inceleme başlattı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,"Ayaş kaymakamı, seni unuttuk sanma . TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız" diye Eligül'e tepki gösterdi. Sosyal medyada CHP'li hesapların linç girişiminde bulunduğu Eligül, hesabından Umut Akdoğan'a "Kes lan" diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP'lilerin tepki gösterdiği Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Muharrem Eligül, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'lilerin hedef aldığı Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:44:30. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'lilerin hedef aldığı Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.