Chp mitinginde sunuculuk yapan belediye müdürüne disiplin cezası verildi, süreç yargıda - Son Dakika
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Chp mitinginde sunuculuk yapan belediye müdürüne disiplin cezası verildi, süreç yargıda

Chp mitinginde sunuculuk yapan belediye müdürüne disiplin cezası verildi, süreç yargıda
23.07.2026 15:55  Güncelleme: 16:02
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, CHP'nin seçim mitinginde sunuculuk yaptığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen Belediye Basın Yayın Müdürü Serkan Sungur'a disiplin cezası verildi. Sungur, cezanın iptali için idare mahkemesinde dava açtı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde CHP'nin seçim mitinginde sunuculuk yaptığı gerekçesiyle hakkında çok sayıda CİMER başvurusu yapılan Gönen Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Sungur hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda ceza verildi. Karara itiraz eden Sungur'un idare mahkemesinde açtığı davanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Sungur'un 25 Mart 2024 tarihinde CHP'nin Gönen Reşadiye Mahallesi'nde düzenlediği seçim mitinginde sunuculuk yaptığı ve seçim çalışmalarında aktif rol aldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaş durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdi.

Başvurular üzerine Gönen Belediyesi tarafından yürütülen disiplin soruşturması kapsamında, Belediye Disiplin Kurulu'nun Serkan Sungur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (D) fıkrasının (o) bendi uyarınca disiplin cezası verdiği resmi yazıyla bildirildi. Aynı yazıda, kararın Serkan Sungur'a tebliğ edildiği, ancak müdürün verilen disiplin cezasının iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtığı ve yargılamanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesinde devlet memurlarının herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına faaliyette bulunamayacağı hüküm altına alınırken, disiplin cezasına konu olan fiilin de aynı kanunun 125. maddesinde yaptırıma bağlandığı ifade ediliyor.

Aradan geçen sürece rağmen Serkan Sungur'un halen Gönen Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görevini sürdürmesi de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

CİMER'e başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş ise disiplin cezasına ilişkin yargı sürecinin uzadığını öne sürerek davanın bir an önce sonuçlandırılmasını ve verilen cezanın kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Dava süreci idare mahkemesinde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Balıkesir, Politika, 3. Sayfa, Gönen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Chp mitinginde sunuculuk yapan belediye müdürüne disiplin cezası verildi, süreç yargıda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chp mitinginde sunuculuk yapan belediye müdürüne disiplin cezası verildi, süreç yargıda - Son Dakika
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