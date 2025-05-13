CHP'nin Şaibeli Kurultayı İçin Soruşturma Tamamlandı

ANKARA (İHA) – CHP'nin 'şaibeli kurultay'ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 123 şüpheli ifade verirken, iddianamenin hazırlanarak dava açılması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin de içerisinde bulunduğu 123 şüphelinin ve 40 tanığın ifadesi alınırken, böylelikle ifadeler tamamlanmış oldu.

Milletvekillerinin dosyası ayrıldı

Soruşturmada ise gizli tanık olmadığı ve dokunulmazlığı nedeniyle 9 milletvekili hakkında yürütülen soruşturma dosyasının ayrılarak 'Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği öğrenildi. - ANKARA