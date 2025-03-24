CHP Olağanüstü Kurultay Kararına İptal Dava Başvurusu

Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddiası nedeniyle inceleme başlatmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Kılıçdaroğlu ifade vermezken, CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptal edilmesi için dava açmıştı. Kurultayda şaibe olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan, Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatının talebiyle bazı delegelerin, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için 31-17 ve 42'nci Asliye Hukuk mahkemesine başvurduğu öğrenildi. - ANKARA