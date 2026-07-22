CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi

22.07.2026 11:11
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Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi. Şüpheli savcılıkta ifade vermeye başladı.

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfus ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

CHP Silivri İlçe Başkanı adliyede

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, geçtiğimiz günlerde evinde gözaltına alınmış, ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Şüpheli Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin soruşturma devam ederken, şüpheli Bulut'un savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Silivri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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