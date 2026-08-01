Çiçekdağı'nda 3.4 Büyüklüğünde Deprem
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı yok.
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan deprem 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından mal ve can kaybı kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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