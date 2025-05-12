Cide\'de Kaza: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Sahil Yolu Irmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide istikametinde seyir halinde olan 74 ABM 046 plakalı Volvo marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce kaldırıma, ardından park halindeki araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU