Cide\'de kuvvetli sağanak sokaklarda su birikintisi oluşturdu, belediye tahliye yaptı

Cide'de kuvvetli sağanak sokaklarda su birikintisi oluşturdu, belediye tahliye yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından kuvvetli sağanak etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yağış nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu; Cide Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaparak olumsuzluk yaşanmasını önledi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Cide Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu noktalarda tahliye çalışması yaparak olumsuzluk yaşanmasını önledi.
Kaynak: İHA
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