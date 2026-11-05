Cide\'de kuvvetli sağanak sokaklarda su birikintisi oluşturdu, belediye tahliye yaptı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Cide Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu noktalarda tahliye çalışması yaparak olumsuzluk yaşanmasını önledi.