Çifte cinayette kan donduran detay: Yeğenleri ağaç yakma meselesi yüzünden öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çifte cinayette kan donduran detay: Yeğenleri ağaç yakma meselesi yüzünden öldürmüş

Çifte cinayette kan donduran detay: Yeğenleri ağaç yakma meselesi yüzünden öldürmüş
18.09.2025 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de karı-kocanın öldürüldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tartışmanın çam ağaçlarının yakılması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, dayısını ve yengesini silahla öldüren yeğen ise yakalandı.

Kırşehir'de karı-kocanın öldürüldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tartışmanın çam ağaçlarının yakılması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, dayısını ve yengesini silahla öldüren yeğen ise yakalandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde R.K. (63) ve eşi E.K. (62), yeğeni olan H.D. ile köydeki çam ağaçlarının yakılması konusunda tartıştı.

CİNAYETLERİN NEDENİ BELLİ OLDU

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen şüpheli, evde bulunan tabancasıyla dayısı R.K.'ya ve yengesi E.K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin ise Kırıkkale'ye kaçtığı tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin Kırıkkale'de saklandığı belirledi. Kısa süreli takip ve operasyon sonucunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çifte cinayette kan donduran detay: Yeğenleri ağaç yakma meselesi yüzünden öldürmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural geri döndü İşte anlaştığı kulüp Yılmaz Vural geri döndü! İşte anlaştığı kulüp
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Bulgaristan’da nüfus alarmı: Eve dönene binlerce Euro’luk destek Bulgaristan'da nüfus alarmı: Eve dönene binlerce Euro'luk destek
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
Fenerbahçe 903’te yıkıldı Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı
Türkiye’nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti

17:44
CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararı YSK’ya taşındı Gözler yarın verilecek nihai kararda
CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı YSK'ya taşındı! Gözler yarın verilecek nihai kararda
17:42
Jose Mourinho, Benfica’da İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
17:16
AK Parti’de iki il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki il başkanı istifa etti
17:15
Frankfurt’tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 18:14:03. #7.12#
SON DAKİKA: Çifte cinayette kan donduran detay: Yeğenleri ağaç yakma meselesi yüzünden öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.