Çiftlik Bank Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Çiftlik Bank Davasında Cezalar Açıklandı

Mehmet ve Fatih Aydın toplamda 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diğer sanıklara da ceza verildi.

03.02.2025 17:19
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Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın hakkında farklı suçlardan 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya, Havva Özay katılırken, sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ı, "Bilis¸im Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle ve Tacir veya S¸irket Yo"neticisi Olan ya da S¸irket Adına Hareket Eden Kis¸ilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olmak", "Mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası verildi. Kara kutu olarak bilinen tutuklu sanık Osman Naim Kaya, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından beraat ederken, "Örgüte üye olma" suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Tutuklu sanıklar Osman Naim Kaya ve Havva Özbay'ın tahliyelerine karar veren mahkeme, Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Koray Hasgül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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