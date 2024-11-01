Çiftlikte Kanlı Kavga: Çoban Öldürüldü

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Çiftlik sahibi, çobanı av tüfeğiyle öldürdü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda hayvan sahibi, çiftliğinde tartıştığı çobanı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay dün saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner Tuna ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çiftlik bahçesinde olan kavgada çiftlik sahibi Taner Tuna pompalı tüfekle çobanı vurarak öldürdü.

21 saat sonra pişman oldu

Olaydan 21 saat bugün 17.00 sıralarında pişman olan çiftlik sahibi, 112'yi arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüpheli Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Yaklaşık 21 saat boyunca bahçede bekleyen cenaze savcılık incelemesinin ardından Hastane morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.