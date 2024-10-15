Çiğli'de Kovalamaca: Polis Lastiklere Ateş Etti - Son Dakika
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Çiğli'de Kovalamaca: Polis Lastiklere Ateş Etti

Çiğli\'de Kovalamaca: Polis Lastiklere Ateş Etti

İzmir Çiğli'de dur ihtarına uymayan araç, polis ateş açınca kaza yaptı. Araçta esrar ve silah bulundu.

15.10.2024 10:21
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İzmir'in Çiğli ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobili durdurmak için polis, önce havaya sonra da aracın lastiklerine ateş etti. Kaza yaparak durabilen otomobil içerisindekiler de tabancayla vurularak yaralandıklarını düşünerek ağlayıp polisten yardım istedi.

Olay gece saat 00.15 sıralarında ilçeye bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 DD 420 plakalı otomobille seyir halinde olan M.B.G. (22) ve C.B. (20), Karşıyaka ilçesi Yalı Bulvarı üzerindeki asayiş uygulamasında, 'Yunuslar' olarak da bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında uyarı amacıyla havaya ateş eden polis, aracın kaçmaya devam etmesi ve motosikletlerinin otomobille defalarca sıkıştırılması üzerine yine tabancayla aracın arka lastiklerini hedef alarak ateş etti. Otomobilin hakimiyetini yitirmesi üzerine meydana gelen kazada M.B.G. ve C.B. savrularak yere düştü.

Vurulduklarını sandı

Kaza sonrası yerde sürüklenerek yaralanan otomobil içerisindekilerden birisi tabancayla vurularak yaralandığını sandı. Ağlayarak polisten yardım isteyen şüphelinin o anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Araçtan esrar ve ruhsatsız silah çıktı

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri de çağrılırken, polis tarafından araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan kontrolde şüphelilerin ehliyetsiz ve alkollü oldukları da ortaya çıktı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralı şüpheliler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki tedavilerinin ardından ise M.B.G. ve C.B., asp Büro Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çiğli'de Kovalamaca: Polis Lastiklere Ateş Etti - Son Dakika

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