Çiğli'de Yerel Gazeteciye Darp İddiası: Başkan Rahatsız Oldu - Son Dakika
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Çiğli'de Yerel Gazeteciye Darp İddiası: Başkan Rahatsız Oldu

Çiğli\'de Yerel Gazeteciye Darp İddiası: Başkan Rahatsız Oldu

Çiğli Belediyesi'nde bir etkinlikte Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin gizlenmesiyle ilgili haber yapan yerel gazeteci Baran Tuncel, belediye çalışanları tarafından darp edildiğini öne sürdü. Tuncel, suç duyurusunda bulundu.

12.03.2025 11:14  Güncelleme: 11:18
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Çiğli Belediyesi Konferans Salonu'nda bir derneğin etkinliğinde Atatürk ve Türk Bayrağının kamufle edilip, Seyit Rıza'nın posterinin asılmasını haberleştiren yerel basın çalışanı, iddiaya göre takip ettiği meclis toplantısı sonrası belediye çalışanları tarafından darp edildi. Darp raporu alan muhabir, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve kendisine saldıran personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çiğli ilçesinde bir sosyal medya hesabı üzerinden yerel haberler yapan Baran Tuncel (40), 21 Şubat'ta düzenlenen bir organizasyonda, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar'ın kişisel hesabında paylaştığı bir videoyu haberleştirip sayfasına taşıdı. Videoda, etkinlik için bir derneğe tahsis edilen belediyenin konferans salonunda, Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin kamufle edilerek gizlendiği, duvara 1937-1938'deki Dersim olayları sebebiyle idam edilen Seyit Rıza posterlerinin asıldığı haberini yapan Tuncel, iddiaya göre Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a yakın partililer tarafından tepkiyle karşılandı. Daha sonra meclis toplantısı takibi için belediyeye giden Baran Tuncel, meclis toplantı salonundan kovulduğunu, toplantı sonrası Başkan Yıldız ile konuşmak için yanına gittiğinde ise belediye personeli tarafından itilip kakıldığını söyledi. Belediye binası dışına çıktığında ise personelin kendisine saldırdığını öne süren Tuncel, darp raporu alarak Başkan Yıldız ve kendisine saldıran personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Başkan olan biteni sadece izledi"

İzmir'de yönettiği sosyal medya hesabında ağırlıklı olarak Çiğli ilçesiyle ile alakalı vatandaşların yaşadığı problemleri haberleştiren, yeri geldiği zaman sokak röportajları ile dile getiren Baran Tuncel, olayın yaşandığı günü anlattı. Tuncel, "Belediye tarafından yapılan ihalelerin şeffaflığını sormaya başlayınca Başkan Onur Emrah Yıldız bizden rahatsız olmaya başladı. Daha sonrasında 21 Şubat'taki o etkinliği haber yaptığım için de benden rahatsızlık duydular. Hatta benim Alevi kimliğim üzerinden bir değerlendirme yapıp, bunları eleştiremeyeceğimi belirttiler; bana 'Özünü kaybetmiş' yakıştırması yaptılar. Haber takibi için gittiğim mecliste de bu tepkiyle karşılandım. Toplantı sonrası başkanın yanına giderek neden beni hedef gösterdiğini sormak istemiştim ancak artık yanındaki korumaları mı ekibi mi bilmiyorum, beni itelemeye ve uzaklaştırmaya çalıştılar. Başkan da sadece olan biteni izledi" dedi.

"Beni linç edeceklerdi"

Başkan Yıldız'a yakın personeller tarafından darbedildiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunan Tuncel, "Belediye binası çıkışında da kafeteryada çay içiyorduk. Belediye çalışanı olduğu ortaya çıkan kişiler burada bana saldırmaya başladı. Kafama yumruk darbeleri yedim ve boğazımda hala boğuşma izleri var. Orada MHP meclis üyesi Aşur Eren Kaya ve diğer partili meclis üyeleri olmasa beni linç edeceklerdi. Darp raporu alarak suç duyurusunda bulundum" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çiğli'de Yerel Gazeteciye Darp İddiası: Başkan Rahatsız Oldu - Son Dakika

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