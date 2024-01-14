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Cihangir'de Yankesicilik Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Cihangir'de Yankesicilik Yapan Şahıs Tutuklandı

Cihangir'de sevgilisiyle eğlenen genç kadının cep telefonunu çalan yankesici, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın daha önce başka bir kişinin telefonunu da çaldığı ortaya çıktı. Tutuklanan şahsın 12 adet suç kaydı bulunuyor.

Cihangir\'de Yankesicilik Yapan Şahıs Tutuklandı
14.01.2024 - 09:24,
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Cihangir'de sevgilisiyle eğlenen genç kadını gözüne kestiren yankesici, çiftin yanında alkol alırken kaşla göz arasında kadının cep telefonunu çaldı. Bir başkasının telefonunu da aynı yöntemle çalan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı kameralara yansırken, şahıs tutuklandı.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sevgilisiyle birlikte eğlenen Melis M.'nin yanına bir şahıs geldi. Elindeki şişeden alkol alan şahıs bir süre çiftin hareketlerini takip etti. Çiftin birbirleriyle ilgilendiğini gören şahıs, fırsatını bulduğunu kaşla göz arasında genç kadının cep telefonunu çaldı. Şahıs ardından alkol almaya devam ederek hızla uzaklaştı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polis suçüstü yakaladı

Olayın ardından telefonunun olmadığını fark eden genç kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışmalar sürdüğü esnada olaydan 1 hafta sonra aynı şahıs, bu kez de Mehmet Emre B.'nin telefonunu aynı yöntemle çaldı. Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın yaşandığı sokağa geldi. Çevrede araştırma yapan polis, bir şahsın kendilerini görünce tedirginlik hareketler sergilemesinden şüphelendi.

Polis arama yapacağı sırada telefonu attı

Polis kaçmaya çalışan şahsı durdurarak üst aramasını yaptığı esnada şahıs üstündeki telefonu motosikletin altına attı. Bunu fark eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, telefonu alarak inceleyince Mehmet Emre B.'nin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yankesici şahıs gözaltına alındı. Polisin yaptığı kamera görüntüsü incelemesinde aynı şahsın Melis M.'nin telefonunu çalan şahıs olduğunu belirledi.

Yankesici tutuklandı

Gözaltına alınan Ahmet S. (50) emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahsın 12 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ahmet S., çıkartıldığı mahkemece "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Cihangir'de Yankesicilik Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cihangir'de Yankesicilik Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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