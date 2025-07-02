Cilo Buzullarında Kurtarma Operasyonu

Hakkari'de Cilo buzulları yarığına düşen bir kişi, AFAD ve UKME ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Hakkarili olduğu öğrenilen bir kişi, Kırıkdağ köyü yakınlarında yer alan ve "Cennet-Cehennem Vadisi" olarak bilinen Cilo buzullarına çıktı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte erimeye başlayan buzulların oluşturduğu yarıklardan birine düşen genç, kendi imkanlarıyla çıkamayınca olay yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu buzul yarığına düşen genç, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yapılan ilk müdahalesi yapılan gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yetkililer, vatandaşlara can güvenliği açısından bölgedeki yasaklı alanlara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. - HAKKARİ