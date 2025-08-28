Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Bursa'da Gemlik Serbest Bölge'de bulunan Çimtaş işletmelerinde çalışan bir personelin vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Gümrük polisi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gemlik Serbest Bölge'de bulunan Çimtaş işletmelerinde satın alma ve tamir işlerinden sorumlu bir çalışan, tamir işlerini değişim olarak gösterdiği, benzer ürünleri tekrar tamir ettirerek yeni gibi envantere kaydettiği, içeride bulunan plakaları farklı araçlara kopyaladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

10 MİLYONLUK VURGUN

Yıllar içinde 10 milyon TL üzerindeki kazancı zimmetine geçirdiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.