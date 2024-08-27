Çin Casus Uçağı Japonya'nın Hava Sahasını İhlal Etti

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Japonya hükümeti, Çin'e ait bir Y-9 casus uçağının bugün Danjo Adaları'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Çin bölgedeki hava ihlallerine devam ediyor. Japonya hükümeti, Çin'e ait bir Y-9 casus uçağının Danjo Adaları'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Açıklamada, yerel saatle 11.29'ta gerçekleşen ihlalin 2 dakika sürdüğü ve önlem amacıyla Japon savaş uçaklarının havalandığı aktarıldı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ihlali "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirirken, protesto amacıyla Çin'in Tokyo'daki büyükelçilik yetkilisinin çağrıldığını ve gelecekte bu tür ihlallerin önlenmesini talep ettiklerini belirtti. - TOKYO