Çin'de Şiddetli Fırtınalar: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtınalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneyinde yer alan Jiangxi eyaletinde hafta sonundan bu yana şiddetli fırtınalar etkisini sürdürüyor. Jiangxi acil sel kontrol merkezine göre eyaletine başkenti Nanchang ve Jiujiang dahil 9 şehri etkisi altına alan fırtınadan 54 ilçede 93 bin kişi etkilendi. Eyalet genelinde şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybederken 3'ünün Nanchang kentinde 11 ve 20 katlı bir binadan düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Şiddetli yağış ve dolu yağışına yol açan fırtına nedeniyle 2 bin 751 evde hasar meydana geldi, 5 bin 700 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Ekonomik kaybın ilk tahminlere göre 150 milyon yuan ( 21,1 milyon ABD doları) olduğu ifade edildi. - PEKİN