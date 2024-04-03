Çin'de Şiddetli Fırtınalar: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Fırtınalar: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtınalarda 7 kişi hayatını kaybetti. Fırtına sonucunda birçok ev hasar gördü ve tarım arazileri zarar gördü.

03.04.2024 23:13
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Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtınalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneyinde yer alan Jiangxi eyaletinde hafta sonundan bu yana şiddetli fırtınalar etkisini sürdürüyor. Jiangxi acil sel kontrol merkezine göre eyaletine başkenti Nanchang ve Jiujiang dahil 9 şehri etkisi altına alan fırtınadan 54 ilçede 93 bin kişi etkilendi. Eyalet genelinde şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybederken 3'ünün Nanchang kentinde 11 ve 20 katlı bir binadan düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Şiddetli yağış ve dolu yağışına yol açan fırtına nedeniyle 2 bin 751 evde hasar meydana geldi, 5 bin 700 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Ekonomik kaybın ilk tahminlere göre 150 milyon yuan ( 21,1 milyon ABD doları) olduğu ifade edildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çin'de Şiddetli Fırtınalar: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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