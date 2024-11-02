Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ovabağ Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Çınar'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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