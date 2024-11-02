Çınar\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ovabağ Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR