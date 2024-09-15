Cinayet Azmettiricisi Dolaptan Çıktı

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Cinayetin azmettiricisi dolaptan çıktı

Adana'da Yüreğir polisleri bir eve yaptığı baskında bir yıl önce meydana gelen cinayetin azmettiricisini dolapta yakalarken, aynı yerde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

ADANA - Adana'da Yüreğir polisleri bir eve yaptığı baskında bir yıl önce meydana gelen cinayetin azmettiricisini dolapta yakalarken, aynı yerde 7 tane ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim 2023 tarihinde Efe Dağoğlu silahla vurularak öldürülmüştü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Dağoğlu'nun öldürüldüğü davada "azmettirici" olarak Can Saygılı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu azmettiricinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler Saygılı'nın adresine operasyon yaptı. Operasyonda Can Saygılı dolapta saklanırken yakalandı, evde bulunan Gökhan D. de gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1'i otomatik 7 ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu hap, 16,10 gram kokain, 328 mermi ele geçirildi.

Saygılı'nın polisin geldiği görebilmek için evinin çevresine 8 güvenlik kamerası sistemi kurduğu öğrenildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Saygılı tutuklanırken, Gökhan D. serbest kaldı.