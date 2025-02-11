Cinayetin Zanlısı Kadın İfadesini Değiştirdi - Son Dakika
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Cinayetin Zanlısı Kadın İfadesini Değiştirdi

Konya'da bıçaklanmış halde ölü bulunan Şuayip Demir'in katilinin beraber yaşadığı kadın olduğu ortaya çıktı.

11.02.2025 17:46
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İntihar süsü vermeye çalıştığı cinayetin zanlısı çıktı

KONYA - Konya'da boş arazideki aracının içinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin, beraber yaşadığı kadın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı kadının emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, daha sonra suçu kabul etmediği öğrenildi.

Olay, sabah 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K., ilk ifadesinde, gece saatlerinde boş arazide birlikte alkol aldıklarını, sonrasında kendisinin uyuyakaldığını, sabah uyandığında sürücü koltuğunda oturan Şuayip Demir'i kendi kendini bıçaklamış halde gördüğünü söyledi. İncelemelerin ardından olayda hayatını kaybeden Şuayip Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kadının çelişkili ifadelerden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüpheli Ayşe K. emniyetteki ilk ifadesinde, olayı kendisinin yaptığını itiraf ettiği, ardından suçunu kabul etmediği öğrenildi. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ayşe K. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayetin Zanlısı Kadın İfadesini Değiştirdi - Son Dakika

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