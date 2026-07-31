Çine’de alevlerin ulaştığı mahallede hayvanlar halı sahada korumaya alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını 20'nci saatine girerken, alevlerin ulaştığı Mutaflar Mahallesi'nde tedbir amacıyla tahliye edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar mahalledeki halı sahada muhafaza altına alındı.

Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çevre il ve ilçelerden gelen ekipler ile gönüllülerin gece boyunca karadan sürdürdüğü müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da yeniden başladı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personelle müdahale ediliyor.

Dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler, Mutaflar Mahallesi'ne kadar ulaştı. Muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla mahallede bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ekiplerin koordinasyonunda güvenli bölgelere tahliye edildi. Vatandaşlar kurtarabildikleri hayvanlarını araçlarla taşırken, bazı hayvanlar ise çevredeki vatandaşların da desteğiyle güvenli alanlara ulaştırıldı. Yangından kurtarılan hayvanlar, geçici olarak Mutaflar Mahallesi'ndeki halı sahada muhafaza altına alındı. Halı saha, tahliye edilen hayvanlar için geçici barınma alanına dönüştürülürken, vatandaşların hayvanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Yangının ulaştığı Mutaflar Mahallesi sakinlerinden Kamil Yıldırım, yangın haberini aldıktan sonra hızla mahalleye döndüğünü belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Dün Çine'nin semt pazarı günüydü ben de ordaydım. Yangını haber alır almaz dumanları gördük ve mahallemize geri geldik. Hayvanlarımın yarısını araca yükledim diğer kısmını da damdan dışarı çıkartıp salıverdim. Sağ olsunlar hayvanları gören edenler buralara getirmişler. Bir kısmı hayvan pazarına götürülmüş bir kısmı da burada. Tavuklarım da vardı onların da kapısını açıp serbest bırakmışlar. Evlerimiz ne durumda şu anda bilmiyoruz, maden ocağı bölgesinden gece boyunca alevleri ve bazı evlerin yanışına tanıklık etmek zorunda kaldık."